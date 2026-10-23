(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, ha confermato che il 29 ottobre avranno luogo un'operazione umanitaria e un cessate il fuoco a Oleshky: lo riferisce Ukrainska Pravda, citando un suo video su Telegram. "Nell'ambito del nostro accordo: primo, sarà garantito un cessate il fuoco. Secondo, saranno consegnati aiuti umanitari a Oleshky. Terzo, sarà garantita la libera circolazione della popolazione civile in uscita da Oleshky", ha detto Lubinets, che ha inoltre ringraziato Melania Trump e il suo team per gli sforzi compiuti. (ANSA).