(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Commerzbank prevede di raggiungere quest'anno un risultato netto superiore all'obiettivo originario del piano di 3,2 miliardi di euro. Il miglioramento delle prospettive di utile si basa sulla previsione rettificata del margine di interesse, che è stata aumentata da circa 8,4 miliardi di euro a circa 8,5 miliardi di euro. Confermato l'utile di 4,2 miliardi per il 2028. La banca nel 2026, si legge in una nota, punta nuovamente a una crescita del margine di commissione netto di circa il 7%. Commerzbank proseguirà la sua rigorosa gestione dei costi nel 2026 e, grazie alle maggiori aspettative di ricavi, punta a un rapporto costi/ricavi di circa il 54%. Si tratta di 2 punti percentuali al di sotto dell'obiettivo originario del 56%. Il risultato di rischio è previsto intorno agli 850 milioni di euro. A seguito della prevista restituzione di capitale agli azionisti, l'istituto prevede un coefficiente Cet1 superiore al 14% a fine anno. L'obiettivo è un rendimento del capitale tangibile superiore all'11,2 percento. Il gruppo tedesco intende aumentare costantemente la restituzione di capitale agli azionisti. Per l'esercizio 2026, Commerz punta a restituire agli azionisti il 100% del risultato netto al netto dei pagamenti delle cedole AT1. Anche per gli anni successivi, 2027 e 2028, Commerzbank punta a un payout ratio corrispondente del 100%, subordinatamente al successo dell'attuazione della strategia, al contesto macroeconomico e all'approvazione da parte della Bce e del fisco dei rispettivi riacquisti di azioni. (ANSA).