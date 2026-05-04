(ANSA) - BERLINO, 04 MAG - La lotta per il futuro di Commerzbank è sempre più accesa: mentre UniCredit intende ottenere l'approvazione dei propri azionisti per un'offerta pubblica di acquisto in occasione di un'assemblea straordinaria e ha annunciato un'offerta ufficiale per il 5 maggio, Commerzbank risponde alle recenti mosse provenienti da Milano. "Ciò che Unicredit ha messo sul tavolo dopo 18 mesi e numerosi incontri è un piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non paga alcun premio ai nostri azionisti", ha dichiarato alla Faz il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Commerzbank, Michael Kotzbauer. (ANSA).