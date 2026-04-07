(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Le trattative con Unicredit non hanno dimostrato un potenziale di crescita sufficiente per gli azionisti" di Commerzbank "al di là dell'attuale strategia autonoma". Lo rileva in una nota il gruppo tedesco a commento dell'offerta del gruppo di Piazza Gae Auelenti rilevando che "Unicredit non ha inoltre mostrato alcuna disponibilità a offrire agli azionisti di Commerzbank il necessario e adeguato premio". E pertanto ""su questa base, al momento non si intravede una soluzione concordata". (ANSA).