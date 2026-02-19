(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 18 FEB - Il 2025 si chiude confermando la forza del legame commerciale tra Italia e Messico. L'interscambio totale ha superato la soglia degli 11 miliardi di dollari, segnando una stabilità sostanziale nonostante una lievissima flessione dello 0,3 per cento rispetto all'anno precedente. L'analisi dei dati forniti dalla Banca centrale del Paese latinoamericano rivela un finale d'anno positivo per i prodotti della Penisola. Le vendite italiane, dopo un novembre difficile che aveva fatto temere un calo, hanno registrato una ripresa vigorosa a dicembre: un aumento del 16,05 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. In soli trenta giorni, le merci italiane hanno raggiunto un valore di 876 milioni di dollari, ribaltando le previsioni negative dell'autunno. Anche il Messico celebra un anno positivo. Le spedizioni verso l'Italia sono cresciute complessivamente del 5,4 per cento, grazie soprattutto a un inizio d'anno eccezionale che ha visto quasi un raddoppio dei volumi a gennaio. Questi numeri testimoniano una relazione economica che, al di là delle oscillazioni mensili, rimane strutturalmente solida su entrambi i fronti dell'Atlantico. (ANSA).