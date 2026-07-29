(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Un commando ha preso d'assalto nel primo pomeriggio la gioielleria "Gioielli di Valenza" nel centro commerciale Rho-Center di via Capuana a Rho, alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, il commando era costituito da sette persone a volto coperto, una dei quali faceva da palo. I rapinatori sono scesi da un mini suv con mazze e martelletti, hanno infranto le vetrine della gioielleria e arraffato i gioielli (il bottino non è ancora quantificato). All'arrivo della Polizia sono scappati e, inseguiti per alcuni chilometri, hanno speronato la volante della Polizia riuscendo a fuggire. Non sono stati sparati colpi d'arma da fuoco né durante l'assalto né durante l'inseguimento. (ANSA).