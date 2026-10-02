(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - "Oggi è un giorno straordinario, si realizza un sogno e bisogna continuare affinchè tutte le famiglie tornino qui perché noi da Scampia non ce ne siamo mai andati ed è qui che vogliamo stare". Così Omero Benfenati, rappresentante del Comitato Vele, in occasione della visita al cantiere dei nuovi alloggi che saranno consegnati fra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 alle prime famiglie sgomberate dalla Vela Gialla e dalla Vela Rossa. "Questi alloggi rappresentano la dignità, la normalità - ha aggiunto - che per troppi anni abbiamo chiesto e gridato dai palazzi di cemento e oggi dalle macerie di quelle brutture nasce un fiore all'occhiello per le famiglie che hanno rivendicato un sacrosanto diritto: una casa dignitosa". Obiettivo del Comitato Vele è che tutto il progetto Re-Start Scampia sia portato a termine entro i tempo previsti. (ANSA).