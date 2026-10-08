(ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - "Arrivare a Trieste è come ricevere un caloroso abbraccio". Lo ha detto oggi il comandante della nave Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica, incontrando i giornalisti a bordo, dopo l'arrivo in città in occasione di Barcolana 58. Partito da Genova lo scorso maggio, il Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026 si conclude in questi giorni a Trieste in occasione della regata più partecipata al mondo. "E' stato un viaggio entusiasmante, - ha detto il comandante - che ci ha visto partire lo scorso 9 maggio da Genova, inizialmente con l'attraversamento delle Colonne d'Ercole a Gibilterra verso l'Atlantico, 29 giorni di traversata dalle Canarie fino alla costa orientale degli Stati Uniti, con tre tappe, Baltimora, New York e Boston. E poi una navigazione verso Nord e di nuovo verso il vecchio continente e finalmente Italia, fino a Trieste, per onorare e celebrare la Barcolana". Il comandante ha ricordato che "Vespucci è la nave scuola a vela più longeva della Marina Militare, per cui essere oggi in Barcolana, appuntamento immancabile che riunisce barche a vela di ogni misura e dimensione, sicuramente ci fa piacere". Soddisfazione espressa anche per le visite finite sold out in pochissimo tempo, "vedere anche all'estero la popolazione che fa la coda per visitare la nave, è sempre molto emozionante. Ma vi assicuro che qui, dove ci sono i visitatori della nostra Italia pronti a salire a bordo, è come un caloroso abbraccio". Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto al termine del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, è un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità. (ANSA).