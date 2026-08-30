(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO, 30 AGO - Durante una lite in famiglia tra il compagno e il figlio di lui, una donna di circa 50 anni è stata ferita al collo con una coltellata dal ragazzo. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Monsampietro Morico, Comune dell'entroterra fermano. Scattato l'sos, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all'ospedale Torrette di Ancona con l'eliambulanza: non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate dai medici. Nel frattempo il ragazzo si sarebbe presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata ferita al collo da un fendente inferto con un coltello da cucina al culmine di una lite tra il suo compagno e il figlio di quest'ultimo. Il ragazzo, dopo il fatto di sangue, si è allontanato da casa e poco dopo si è presentato alla caserma dei carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. (ANSA).