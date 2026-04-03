(ANSA) - ROMA, 03 APR - Colloquio telefonico tra il Papa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Leone ha ribadito "la sua vicinanza al popolo ucraino. Ci si è quindi soffermati sulla situazione umanitaria, ribadendo l'urgenza di assicurare gli aiuti necessari alla popolazione". Si è fatto riferimento "agli sforzi volti a favorire iniziative di carattere umanitario, specialmente per quanto riguarda la liberazione dei prigionieri. Infine è stato rinnovato l'auspicio che, con l'impegno e il concorso della comunità internazionale, si possa giungere quanto prima alla cessazione delle ostilità e a una pace giusta e duratura", riferisce la Santa Sede. (ANSA).