EGITTO. "Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera, 21 dicembre, sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta". Lo rende noto la Farnesina.



Dalle prime informazioni la collisione tra le due imbarcazioni sarebbe avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, vi erano decine di italiani a bordo. La donna deceduta era accompagnata dal marito.



Le autorità italiane sono in contatto con il loro tour operator, mentre è stato attivato il console onorario a Luxor. Secondo una prima ricostruzione la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage.