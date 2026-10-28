(ANSA) - ROMA, 28 OTT - I collettivi annunciano di aver occupato la facoltà di Lettere alla Sapienza, a Roma. "Da settimane i giovani di tutta Italia si stanno mobilitando, e la Sapienza non è rimasta a guardare. Oggi dopo una partecipata assemblea abbiamo occupato la Facoltà di Lettere e Filosofia. Le tende in Spagna, la rivolta francese, gli scioperi in Germania contro la leva militare, gli atenei e le scuole occupate in tutta Italia, la vittoria in Serbia parlano la stessa lingua: la nostra generazione è in rivolta, è stanca di subire, ha alzato la testa", affermano il collettivo Osa. Nell'ateneo è in corso il ballottaggio per il posto del rettore. (ANSA).