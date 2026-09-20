(ANSA) - BARI, 20 SET - Una violenta e improvvisa ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Puglia, con grandinate, bombe d'acqua, forti raffiche di vento e fenomeni vorticosi che hanno provocato danni nelle campagne. Particolarmente pesante, secondo Coldiretti Puglia, è la situazione per i vigneti di uva da tavola nelle campagne di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, dove la grandine ha colpito i grappoli proprio nel pieno della campagna di raccolta. Il maltempo, secondo la ricognizione fatta dall'associazione, ha interessato un'ampia fascia della regione, dal barese al brindisino, con grandinate e nubifragi segnalati anche nell'area di Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge. Nei vigneti di Gioia del Colle e Santeramo "la grandine ha provocato lesioni agli acini, compromettendo qualità e commerciabilità dell'uva, mentre la pioggia caduta in modo violento e concentrato aumenta il rischio di marciumi proprio nella fase in cui le aziende sono impegnate nella raccolta e nella consegna del prodotto". Ancora più pesanti le conseguenze del vento, con alberi sradicati e piante danneggiate e la necessità di verificare eventuali danni a impianti e strutture agricole. Nel territorio di Cassano delle Murge il forte vento ha provocato anche la caduta di alberi, a conferma della violenza delle raffiche che hanno accompagnato il passaggio della perturbazione. Coldiretti chiede quindi alla Regione "di attivare tempestivamente le strutture tecniche per la verifica dei danni alle produzioni, agli impianti e alle strutture agricole, con sopralluoghi nelle campagne colpite e una ricognizione puntuale delle perdite subite dalle aziende. La priorità è ora quantificare rapidamente i danni nelle aziende agricole e attivare tutti gli strumenti disponibili per sostenere gli agricoltori colpiti, tutelando il reddito delle imprese e la continuità produttiva". (ANSA).