(ANSA) - BRUXELLES, 27 AGO - "È in corso una conversazione piuttosto concreta su come andare avanti insieme in un mondo in cui l'Europa, che è ovviamente un continente molto ricco, può assumersi e si sta assumendo la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale". Lo ha detto il sottosegretario Usa Elbridge Colby al quarter generale della Nato. "L'Europa - ha aggiunto - rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, anche se diamo priorità all'emisfero occidentale e alla prima catena di isole (davanti alla Cina, ndr)". "Ma ci sono alcune cose che dobbiamo chiarire affinché tutto abbia senso in futuro". (ANSA).