(ANSA) - ROMA, 03 SET - La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa da 866 a 1000 euro, quella per la violazione delle regole della precedenza per chi effettua manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia passa da 42 a 80. Lo rende noto il Mit, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. Si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, di cui solo 66 aumentate (l'8%), mentre tutte le altre sanzioni sono diminuite, alcune anche significativamente, spiega il ministero. Le multe complessivamente sono in calo del 7%. Sono state, poi, introdotte nuove fattispecie sanzionatorie che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc: si tratta di 85 casi, pari all'11% del totale, spiega il Mit. In questo gruppo c'è il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro, il divieto di circolare con monopattini quando sono di intralcio ai pedoni che va da 40 a 160 euro di sanzione o la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote: da 40 a 160. (ANSA).