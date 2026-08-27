(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'Anas da domani fino a domenica 30 agosto (spostamenti che riguardano italiani che rientrano ma anche stranieri che tornano a casa, ndr) il Codacons calcola infatti una maggior spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Il confronto dell'associazione è infatti sui prezzi odierni rispetto a quelli del 27 agosto 2025. E' pur vero che ci sono oscillazioni in questi giorni dopo la proroga del taglio delle accise sul gasolio. Ma si tratta di movimenti al millesimo. Il calcolo inoltre è fatto su un solo pieno. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto 2026 emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento di 32 centesimi (+18,9%) che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno. Analoga la situazione per il gasolio: costava 1,622 euro al litro e ora viaggia a 2,134 euro al litro con un aumento rispetto all'anno scorso di 51,2 centesimi (+31,5%). Aumento che si traduce in +25,6 euro a pieno. Quindi su 25 milioni di vetture in circolazione per le 10,5 milioni a benzina la maggior spesa complessiva è di 168 milioni di euro ipotizzando un pieno. Per le 10,2 milioni di auto a gasolio +261 milioni di euro, sempre ipotizzando un pieno. Quindi la maggiore spesa per l'esodo, sempre ipotizzando una media di un pieno ad autovettura, sarà di 429,1 milioni di euro. (ANSA).