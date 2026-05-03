(ANSA) - ROMA, 03 MAG - I combustibili liquidi aumentati del 38% , il gas del 13% e i biglietti aerei di oltre il 18%: in soli due mesi l'effetto Iran ha portato in Italia a maxi-rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti con un impatto sulle tasche degli italiani che, ai dati attuali, sfiora quota 1.000 euro annui a famiglia, con rincari che hanno interessato le bollette di luce e gas ma anche la spesa di frutta e ortaggi. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio per capire come siano cambiati i prezzi al dettaglio dallo scoppio della guerra in Medio Oriente e quali siano i prodotti che hanno maggiormente risentito della crisi in corso. (ANSA).