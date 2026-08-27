(ANSA) - AVELLINO, 27 AGO - Insospettatibile, ma da tempo monitorata fin quando è scattata la perquisizione. Così una operatrice sanitaria in servizio presso l'infermeria del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stata fermata e arrestata dagli agenti della Polizia penitenziaria con ottanta grammi di cocaina, destinata ai detenuti, nascosti negli indumenti intimi e fiutati dalle unità cinofile. La vicenda, avvenuta lo scorso 25 agosto, è stata resa nota dal Sappe. L'operazione che ha concluso settimane di indagini e approfondimenti, è scattata ai cancelli di ingresso mentre l'infermiera si apprestava a cominciare il suo turno di lavoro pomeridiano. Su disposizione della Procura di Benevento, competente per territorio, è stata disposta la perquisizione dell'abitazione della donna, nella quale sono stati rinvenuti altri quantitativi di sostanze stupefacenti. L'indagata è stata trasferita nel carcere del capoluogo sannita. (ANSA).