(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Fbi sta indagando su una presunta violazione del suo database nazionale di informazioni criminali, uno strumento fondamentale che funge da collegamento tra le forze dell'ordine federali, statali e locali; la notizia è stata riferita alla Cnn da due persone informate sull'indagine. L'intrusione nel National Crime Information Center (Ncic) da parte di presunti hacker rappresenta il secondo episodio di questo tipo negli ultimi mesi. A settembre, un gruppo noto come "ShinyHunters" ha preso di mira i dati personali sensibili dei dipendenti, sottraendoli da un portale dell'Fbi dedicato alle offerte di lavoro. La scoperta di questa recente intrusione, scrive ancora la Cnn, avviene in un momento in cui l'amministrazione Trump sta cercando di placare le preoccupazioni dell'opinione pubblica riguardo alla sicurezza informatica nazionale, a seguito di una serie di interruzioni di alto profilo che hanno colpito banche, la National Security Agency (Nsa) e il sistema di controllo del traffico aereo della Faa. L'Fbi non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Giovedì, dopo che i funzionari dell'agenzia sono venuti a conoscenza dell'ultimo incidente informatico, il direttore dell'Fbi Kash Patel è intervenuto su Fox News per illustrare l'impegno dell'FBI nel campo della sicurezza informatica. Patel ha colto l'occasione per parlare di un'operazione, conclusasi mesi fa, volta a sollecitare le aziende ad aggiornare i propri sistemi per impedire agli hacker di accedere a dati sensibili. Patel ha fatto riferimento all'operazione 'Winter Shield' come se fosse ancora in corso, lodando l'attuale amministrazione per aver provveduto ad aggiornare sistemi chiave destinati a proteggere le infrastrutture critiche del Paese. "Altre amministrazioni avrebbero potuto effettuare questi aggiornamenti, ma non lo hanno fatto", ha dichiarato. "Noi stiamo giocando d'anticipo e recuperando il tempo perduto". (ANSA).