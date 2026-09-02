(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - "Non è facile vivere in un Paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità". Così oggi al Lido George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla Carriera nella Sala Grande del Palazzo del Cinema in occasione della serata inaugurale dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, parla della sua America senza mai citare Trump. "L'idea poi che la crudeltà sia alla base e faccia parte del divertimento del mondo e che un segretario alla Difesa, Pete Heghset, abbia twittato una foto sulle donne delle forze armate canadesi ridendoci su è davvero una cosa assurda. Questa è 'kakistocrazia' (il governo dei peggiori, ndr)", sottolinea l'attore e regista. "Ma qual è il senso di decenza? Dov'è finito il senso della decenza? Supereremo anche questo e ne emergeremo migliori", aggiunge. Clooney, che nel 2005 a Venezia ha presentato Good Night, and Good Luck sul mondo dell'informazione, riflette poi sullo stato del giornalismo oggi: "I più ricchi del mondo attualmente sono proprietari del Washington Post, di Twitter e della maggior parte delle fonti delle nostre informazioni: è preoccupante. Ma c'è ancora spazio per un buon giornalismo". (ANSA).