(ANSA) - GINEVRA, 03 SET - Il fenomeno El Nino "di proporzioni gigantesche" sta facendo precipitare il pianeta in una "zona di pericolo" del clima estremo: è il monito del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "El Nino sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate, e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme", ha affermato Guterres. L'agenzia Onu per il clima stima che El Nino è destinato a diventare "molto intenso" ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. (ANSA).