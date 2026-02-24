(ANSA) - PECHINO, 24 FEB - Ck Hutchison, con sede a Hong Kong, ha espresso la propria opposizione all'acquisizione da parte delle autorità panamensi di due porti precedentemente controllati dal conglomerato sul Canale di Panama. Ck Hutchison, la società del miliardario Li Ka-shing, ritiene che l'acquisizione dei terminal sia illegale. "Le azioni dello Stato di Panama comportano inoltre gravi rischi per le operazioni, la salute e la sicurezza dei terminal di Balboa e Cristobal", si legge in una dichiarazione. La nota arriva dopo che le autorità marittime panamensi hanno preso il controllo dei due porti in seguito all'annullamento in tribunale della concessione accordata alla Ck Hutchison. La Corte Suprema, infatti, a gennaio ha dichiarato "incostituzionale" il contratto di Hutchison per la gestione dei porti di Balboa, sul Pacifico, e Cristobal, sull'Atlantico. La causa per annullare la concessione è stata portata dinanzi all'Alta Corte di Panama nel 2025 con l'accusa che fosse basata su leggi incostituzionali e che l'azienda di Hong Kong non pagasse le tasse. (ANSA).