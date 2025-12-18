(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Nel 2026 si prevede per l'Inps un avanzo nella gestione finanziaria di competenza pari a 9.078 milioni con un incremento di 1.558 milioni rispetto al bilancio preventivo assestato per il 2025 pari a 7.520 mln. E' quanto si legge in una nota del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto che ha appena approvato il bilancio di previsione per l'anno prossimo. Le entrate previste per contributi ammontano a 296.962 milioni di euro, con un incremento del 2,5% rispetto al preventivo assestato dell'anno precedente (289.734 mln), mentre le entrate provenienti dalla fiscalità generale si attesteranno a 168.235 milioni di euro, in aumento dello 0,4% rispetto alle previsioni assestate 2025. Le uscite previste per le prestazioni ammontano a 437.351 milioni di euro, in aumento del 1,9% rispetto all'assestamento 2025. Considerando le principali voci in uscita, il bilancio prevede una spesa per le pensioni previdenziali pari a 332.434 milioni di euro, con un incremento dell'1,8% rispetto al preventivo assestato 2025. Per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026 è stato applicato un indice provvisorio pari all'1,5%. (ANSA).