(ANSA) - TORINO, 27 SET - "Oggi è importante essere in piazza perché sono argomenti su cui innanzitutto bisogna continuare a metterci la faccia, sempre con coerenza. E questo primo argomento è contro ogni forma di violenza". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presente manifestazione Sì Tav, organizzata a Torino contro gli assalti ai cantieri in Val di Susa di questa estate e a favore della Torino-Lione. "Quello che è successo in quest'estate, per l'ennesima volta, è un qualcosa che non ci fa paura, non ci intimidisce e che noi denunciamo con forza, come qualcosa che non debba più accadere, perché è un atto criminale. Perché esprimere il dissenso e rispettare il dissenso è democrazia - ha aggiunto Cirio - Essere violenti vuol dire essere criminali e i criminali non hanno la possibilità di albergare nella nostra Costituzione repubblicana". Alla manifestazione, in piazza Palazzo di Città, partecipano circa duecento persone. "Questo è un presidio di democrazia. Questa non è una manifestazione. La manifestazione c'è già stata, abbiamo partecipato, eravamo 50mila perché la Tav era ferma - spiega Cirio -. Oggi dobbiamo dare messaggi chiari: la Tav sta andando avanti giorno per giorno, metro per metro, e presto sarà realizzata e sarà conclusa". "Quindi - conclude - presidiamo contro la violenza, presidiamo per la democrazia e presidiamo per il completamento di un'opera in cui crediamo e che rappresenta il futuro del nostro Piemonte. Sono qui sia chiaro come presidente della Regione, perché la Tav era nel mio programma". (ANSA).