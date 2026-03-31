(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Io provengo da una cultura contadina. Mio nonno diceva sempre che dove ti ferisci la pelle diventa più forte. È questo lo spirito con il quale da presidente della Regione Piemonte vorrei vivere questo momento. Perché siamo più forti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante una conferenza stampa convocata dopo le dimissioni di ieri da assessora regionale di Elena Chiorino (Fdi), coinvolta nel caso Delmastro. "Uno - ha spiegato Cirio - perché abbiamo nella nostra compagine persone che sanno anteporre il bene della Regione anche alle loro legittime ambizioni personali. Questo ti rende più forte, sapere che hai persone con te, insieme a te, che nella scala dei valori mettono prima l'istituzione ti rende più forte. La pelle oggi è più forte, perché ancora una volta assumiamo e acquisiamo una consapevolezza di come, anche se uno è onesto, anche se uno è una persona perbene, a volte si può sbagliare, in buona fede. Agli sbagli deve sempre seguire l'assunzione di responsabilità, e qui è avvenuto. Deve esserci anche una reazione delle istituzioni, e qui è avvenuto. E oggi la pelle è più forte". "Lo diciamo - ha aggiunto Cirio - nel rispetto di una lotta alla criminalità che si insinua dove può insinuarsi, nelle maggioranze e nelle opposizioni, nei partiti di destra e nei partiti di sinistra, negli imprenditori, ovunque. Quindi se noi vogliamo davvero trarre qualcosa di buono e poi tornare immediatamente dopo al nostro lavoro quotidiano, perché ci aspettano tante sfide, dobbiamo tutti insieme alzare sempre di più il livello di attenzione, non lasciare nessuno da solo, non voltarci mai dall'altre parte, sempre avendo rispetto per la dignità delle persone". (ANSA).