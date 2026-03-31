(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Il prossimo assessore sarà evidentemente nell'ambito di Fratelli d'Italia". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rispondendo in conferenza stampa a Palazzo Lascaris in merito alla scelta del prossimo assessore dopo le dimissioni di Elena Chiorino (Fdi), coinvolta nel caso Delmastro, e che aveva le deleghe di istruzione, formazione e lavoro. "Dal momento - ha aggiunto Cirio - che all'interno di quell'ambito conta molto la competenza, proprio a seconda della competenza che verrà individuata discenderà la sostituzione tout court dell'assessore con un nuovo assessore. Ciò se le sue competenze saranno compatibili con quelle che oggi rappresentano il lavoro, l'istruzione, la formazione, che sono importanti. Diversamente si vedrà come ridefinire. Io però non penso a un rimpasto, nel senso che gli assessori stanno lavorando, stanno lavorando bene. Ciò non toglie che magari qualche aggiustamento di deleghe, privilegiando la competenza come sempre, possa essere conseguenza della scelta che faremo. Perché evidentemente non è un titolo onorifico fare l'assessore: fare l'assessore vuol dire lavorare". Considerando le imminenti vacanze pasquali "credo che sarà questione delle prossime settimane", ha detto Cirio in merito ai tempi della scelta. "Sono in contatto diretto - aveva spiegato il governatore poco prima - con tutte le forze politiche della mia maggioranza. Evidentemente nei prossimi giorni insieme agli amici di Fratelli d'Italia, insieme a quelle che sono le mie interlocuzioni abituali, direttamente con l'onorevole Giovanni Donzelli e Arianna Meloni, andremo a condividere il nome del nuovo assessore", citando il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fdi e la capa della segreteria politica e responsabile del tesseramento del partito. (ANSA).