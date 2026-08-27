(ANSA) - ISCHIA, 27 AGO - "Chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone". Così il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, oggi a Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale. "Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli", ha aggiunto per poi spiegare: "Potrebbero imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza oppure indurre FdI a concentrare maggiormente l'azione su questo tema". (ANSA).