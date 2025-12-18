(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "La decisione della maggioranza è quella di stralciare granparte del famoso emendamento 4.1000, di far sopravvivere solo la parte relativa al Pnrr e all'iperammortamento, tutto il resto verrà trasfuso in un decreto che verrà approvato la settimana prossima". Lo ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine di una serie di riunioni in Senato dopo la sospensione della commissione Bilancio. Il nuovo testo "arriverà stanotte", mentre il nuovo decreto verrà portato in cdm "probabilmente la settimana prossima", ha aggiunto. (ANSA).