(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Circuiva minorenni, agganciate sui social, promettendo soldi e regali in cambio di rapporti sessuali o dell'invio di foto e video sessualmente espliciti. Con le accuse di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pedopornografico, aggravati dall' aver commesso il fatto ai danni di minori degli anni 16, un uomo di 40 anni è finito in carcere in esecuzione da parte dei carabinieri di un'ordinanza emessa dal gip di Roma su richiesta della procura. Otto le perquisizioni eseguite: alcune nei confronti di altri indagati in stato di libertà, altre nei riguardi delle ragazze coinvolte, quasi tutte italiane. L'indagine da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci, è partita nel 2024 dalla denuncia dei genitori di una delle vittime, allarmati da alcune foto trovate nel cellulare della figlia. Gli immediati approfondimenti sul dispositivo telefonico della 14enne, hanno consentito di individuare diverse chat d'interesse investigativo su molte applicazioni di messagistica, tra le quali "Telegram" "WhatsApp" e "Signal", intrattenute con un soggetto chiamato "Sugar Daddy".Le indagini hanno permesso di accertare che l'uomo intratteneva conversazioni penalmente rilevanti, attraverso vari canali di messaggistica e applicativi social, con altre giovani ragazze. La successiva analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, nel corso delle perquisizioni, nonché le audizioni delle vittime, avvenute anche in modalità protetta, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi attraverso le quali l'uomo - in un periodo compreso tra il 2015 ed il 2025 - dopo aver agganciato sui social o tramite passaparola le giovani ragazze, carpendone la fiducia, a volte anche dietro compenso economico, proponeva loro incontri a scopo sessuale o, in alternativa, chiedeva l'invio di filmati o foto autoprodotti, con chiaro contenuto sessuale. (ANSA).