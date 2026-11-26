(ANSA) - RAVENNA, 26 NOV - Un riciclaggio record di 900 tonnellate di cavi di rame con guaina in pvc rubati. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Ravenna attraverso l'operazione 'pecunia rubra' nel contesto della quale sono stati eseguiti decreti di perquisizione con sequestri preventivi per circa sette milioni. Sei le persone indagate per appropriazione indebita e riciclaggio. Il decreto, emesso dal Tribunale ravennate, è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo di Ravenna. I cavi erano stati sottratti durante il trasporto ed erano stati immediatamente trasformati in materia poi rivenduta da un operatore specializzato per un profitto stimato, tenuto conto del numero delle operazioni illecite ricostruite che, negli ultimi tre anni, ha riguardato circa 900 tonnellate di prodotto: l'equivalente di un cavo lungo 10.000 chilometri, sufficiente cioè a collegare Roma a Città del Messico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ravenna, sono scattate dalla querela di un'azienda ravennate alla luce delle anomale riduzioni di peso nell'ambito delle operazioni di rigenerazione di materiali da reintrodurre nel ciclo produttivo. Sulla base di attività di osservazione, anche attraverso droni, ricostruzione dei tracciati gps e perquisizioni degli indagati, è stato possibile scoprire che un autista incaricato del trasporto dei cavi e dipendente di un'azienda terza estranea alle indagini, era solito effettuare percorsi anomali rispetto all'itinerario ordinario, agevolando - con rapide soste in luoghi appartati - la sottrazione di parte del carico a cura del responsabile di un'impresa del settore del commercio di rottami. Quest'ultima provvedeva poi con propri macchinari a polverizzare il prodotto. L'intervento a sorpresa dei finanzieri in occasione di uno di questi viaggi ha consentito di recuperare circa 20 tonnellate di rame ancora presenti nell'azienda. Al domicilio dell'autista c'erano un milione e 350.000 euro in contanti suddivisi in banconote di grosso taglio, subito sequestrati. (ANSA).