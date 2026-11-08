(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Circa 200.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato oggi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, contro l'operato di Israele nella Striscia di Gaza. La manifestazione, tenutasi sotto lo slogan "Linea rossa", si è svolta senza incidenti di rilievo, come riportato dai media olandesi che hanno citato la polizia. I partecipanti hanno chiesto al governo di adottare una linea più dura nei confronti di Israele a causa delle sue azioni nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, molti manifestanti sventolavano bandiere palestinesi. Sui cartelli si leggevano slogan come "Stop the Killing in Gaza" ("Fermate le uccisioni a Gaza"). (ANSA).