(ANSA) - ROMA, 19 FEB - L'euro digitale per i cittadini europei "sarebbe una soluzione per ogni tipo di pagamento. Sarebbe utilizzabile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell'area dell'euro, come il contante, ma in forma digitale. Sarebbe universalmente accettato e senza costi per le funzioni di base". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce che guida il progetto dell'euro digitale, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. "In sintesi, l'euro digitale combinerebbe la comodità dei pagamenti digitali con la fiducia, la sicurezza e la privacy che i cittadini associano al contante", ha detto Cipollone. I piccoli esercizi commerciali - anche in Italia dove le piccole imprese svolgono un ruolo importante nell'economia - arrivano a pagare quattro volte di più per i pagamenti con carta rispetto agli esercizi più grandi. "Con l'euro digitale questi piccoli commercianti pagherebbero circa la metà di quello che pagano oggi per le operazioni digitali. E questo darebbe loro anche più potere contrattuale nel negoziare commissioni più basse di quelle che versano oggi", ha aggiunto Cipollone. "L'euro digitale consentirebbe ai commercianti di ricevere istantaneamente i pagamenti. Grazie alla funzionalità offline, i pagamenti potrebbero comunque essere accettati anche quando la connettività Internet è temporaneamente indisponibile". (ANSA).