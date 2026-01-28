(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nell'Eurozona "il Pil si è dimostrato resiliente e ci aspettiamo dati che potrebbero persino superare le previsioni. Inoltre, l'inflazione negli ultimi mesi si è mantenuta intorno al nostro obiettivo. Siamo senza dubbio in una buona posizione". Lo ha detto il membro del consiglio esecutivo della Bce, Piero Cipollone, in una intervista al El Pais, pubblicata sul sito dell'Istituto centrale. "La buona notizia, a mio avviso, è che l'ultima revisione è stata essenzialmente dovuta agli investimenti. Questo non è solo un elemento dal lato della domanda, ma anche dal lato dell'offerta. Significa investimenti in una maggiore capacità produttiva, che sostiene una crescita più rapida senza mettere a rischio la stabilità dei prezzi", ha spiegato, avvertendo, però, che "l'incertezza" a livello globale "potrebbe aumentare e questo potrebbe pesare sulla solidità della ripresa, poiché rappresenterebbe un rischio per gli investimenti". (ANSA).