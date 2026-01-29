(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Dobbiamo preoccuparci di tenere la casa in ordine, avere quello che ci serve per mandare avanti la nostra economia" e se siamo in grado di badare ai nostri interessi senza dipendere da altri è meglio per evitare problemi". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo Bce che guida il progetto dell'euro digitale, rispondendo alla domanda se questo potrà essere una risposta europea alla crescenti tensioni transatlantiche. "Le infrastrutture di pagamento retail (come l'euro digitale, ndr) o wholesale (con Pontes ed Appia) sono fondamentali per irrobustire una infrastruttura che dipenda solo da noi", ha detto Cipollone. "Se siamo autonomi" questo "ci dà anche un po' di forza". (ANSA).