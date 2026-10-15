(ANSA) - NEW YORK, 15 OTT - Il bilancio della sparatoria alla scuola elementale di Bend, in Oregon, è di cinque morti, inclusi tre bambini. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. A sparare è stato un ragazzo di 16 anni che è stato ucciso da una persona presente sul posto, non dalla polizia. I cinque morti includono tre bambini, un adulto e l'aggressore. Altri due bambini sono rimasti feriti e sono in ospedale. Secondo le ricostruzioni preliminari, l'allarme è scattato alle 12.59 locali e la prima chiamata ricevuta dalla polizia indicava un uomo che sparava a un'auto. La polizia è arrivata sul posto alle 13.02, quanto l'aggressore era già stato ucciso. (ANSA).