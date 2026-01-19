(ANSA) - PECHINO, 19 GEN - Le vendite al dettaglio in Cina segnano un rialzo di appena lo 0,9% annuo, meno dell'1,3% di novembre e dell'1,2% stimato: si tratta, secondo l'Ufficio nazionale di statistica, del dato più debole da dicembre del 2022, nel pieno dell'ultima ondata pandemia di Covid.19, scontando sia l'allentamento dell'occupazione sia la crisi persistente del mercato immobiliare. La produzione industriale sale del 5,2%, più del 4,8% di novembre e del 5% atteso: è il passo più ampio da settembre 2025, spinto dall'attività manifatturiera (+5,7% da 4,6% di novembre). L'export, di fronte ai consumi asfittici, resta il pilastro della crescita cinese. (ANSA).