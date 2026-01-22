(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La Cina ha istituito il quadro politico di riduzione del carbonio "più completo al mondo" e "il più grande sistema di energia rinnovabile, condividendo attivamente i frutti del suo sviluppo verde con il mondo e la comunità internazionale". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, sulle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che, ieri al World Economic Forum di Davos, ha affermato che Pechino produce "quasi tutti" i sistemi per l'energia eolica "eppure non sono riuscito a trovare alcun parco eolico in Cina" e che "la Cina li vende alle persone stupide che li comprano". Guo, nel briefing quotidiano, ha rimarcato gli sforzi del Dragone "nell'affrontare il cambiamento climatico e nel promuovere lo sviluppo globale" con l'applicazione delle energie rinnovabili che sono evidenti a tutti". In quanto grande Paese "in via di sviluppo responsabile, la Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per continuare a portare avanti la transizione globale verde e a basse emissioni di carbonio e costruire insieme un mondo pulito e bello", ha concluso il portavoce. (ANSA).