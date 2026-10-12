(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 11 OTT - Il 64% dei cileni disapprova la gestione del presidente José Antonio Kast, in calo di consensi dopo sette mesi al potere. Il sondaggio di Agenda Criteria coincide con i dati diffusi da Cadem, che stimano l'approvazione presidenziale tra il 27% e il 32%. La sfiducia deriva dalle difficoltà economiche, dalla disoccupazione giunta al 9,6% e dai disastri climatici che hanno colpito 10 delle 16 regioni del Paese. Il governo deve inoltre affrontare proiezioni di crescita stimate tra lo 0,25% e lo 0,75% per il 2026. L'indagine rivela che l'82% dei cittadini ritiene i risultati dell'amministrazione inferiori alle aspettative. In vista della prossima discussione sulla legge di bilancio, il 58% pensa che lo Stato impieghi i fondi pubblici in modo "piuttosto inefficace". Sebbene il 52% sostenga una riduzione dei dipendenti pubblici, il consenso per i tagli sparisce quando si toccano i benefici diretti alla popolazione. Solo il 19% accetterebbe una riduzione dei programmi sociali e appena l'8% tollererebbe tagli ai sussidi. (ANSA).