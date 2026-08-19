(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - La Questura di Messina ha reso noto un frame della telefonata che Elisabetta Bonfato, una cittadina messinese, ha fatto al 112 per segnalare la presenza dei dipinti sul muretto di recinzione del museo Accascina che poi si scoprirà essere due delle tavole di Antonello da Messina abbandonate dai ladri. "Mi trovo all'Annunziata accanto al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qui. Sono quadri del museo valgono un sacco di soldi...". "Le mando subito la volante" risponde il poliziotto dalla sala operativa. (ANSA).