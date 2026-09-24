(V 'Emissione di cenere sull'Etna,nube eruttiva...' delle 08.50) (ANSA) - CATANIA, 24 SET - Per l'emissione di cenere e nube eruttiva dall'Etna, e contestuale avviso per il volo rosso, il Network coordination office (Nco) ha disposto la chiusura di uno spazio aereo sopra il vulcano, il B1, e limitazioni temporanee fino alle 17 che prevedono un massimo di 10 atterraggi l'ora all'aeroporto di Catania, invece dei 12 previsti. Al momento lo scalo resta operativo e la restrizione non ha impattato sulle operazioni previste. (ANSA).