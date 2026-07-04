(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Resta chiusa in ascensore per quattro ore, e con il telefono scarico, durante il lavoro per un impresa di pulizie all'interno del Gross Ancona: la disavventura capitata ad una 43enne, si è risolta solo con l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rotto un vetro al piano superiore, sono riusciti ad aprire l'ascensore e a liberarla. La donna è stata trovata un po' disidratata e provata dal caldo intenso, ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari per accertamenti. Ad allertare i soccorsi era stato il marito della donna che, non riuscendo a contattarla, ha dato l'allarme, innescando l'intervento di soccorso. (ANSA).