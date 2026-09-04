(ANSA) - MILANO, 04 SET - Una grande macchia oleosa, probabilmente di gasolio, è stata segnalata oggi nel Naviglio Grande. Sul posto, nella zona di Pontevecchio di Magenta (Milano), sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpa oltre agli agenti delle polizie locali dei Comuni attraversati dal Naviglio. Alcune dighe galleggianti sono state posizionate vicino ad Abbiategrasso, a Trezzano sul Naviglio e a Corsico, mentre la chiazza si sta spostando verso Milano. Si sta lavorando per evitare che la minaccia ambientale arrivi a interessare la Darsena, nel capoluogo meneghino. Lo sversamento, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato provocato da lavori di scavo, con la perforazione di una condotta. "Stiamo lavorando per capire cosa sia successo", ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicesindaco di Magenta, Simone Gelli. "Si sta cercando di capire di che natura siano questi idrocarburi, non solo per risalire ai colpevoli, ma anche per mettere in essere tutte quelle attività che possano bloccare tutte le sostanze che sono state sversate". L'assessore all'Ecologia del Comune di Abbiategrasso, Valter Bertani, non nasconde la propria preoccupazione ed è in "costante contatto" con Prefettura e Consorzio Villoresi. Il liquido nero è stato segnalato anche sui social ufficiali del Comune di Corsico. "Gli uffici e la Polizia Locale stanno seguendo ogni sviluppo e monitorano la situazione, per quanto riguarda il nostro territorio" si legge sul profilo Instagram del Comune. (ANSA).