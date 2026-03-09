(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Chiara Mosca, commissario con maggiore anzianità di istituto, assume da oggi l'incarico di presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l'8 marzo. Mosca, professore associato di diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano, è commissario Consob dal 7 settembre 2021 su designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all'insediamento del nuovo presidente. In occasione della fine del mandato di Savona, in carica dall'8 marzo 2019, sono stati raccolti in un unico volume i discorsi da lui tenuti nei sette incontri annuali con il mercato finanziario dal 2019 al 2025. (ANSA).