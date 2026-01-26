(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Checco Zalone e il suo 'Buen Camino' continuano a dominare incontrastati il box office del week end con 2.202.373 euro e un totale di oltre 73 milioni (73.404.661) in cinque settimane per una pellicola che registra il miglior incasso di sempre in Italia. Al secondo posto, secondo i dati Cinetel dal 22 al 25 gennaio, resta 'La Grazia' di Paolo Sorrentino con 1.669.913 euro nel fine settimana per un complessivo, in due settimane, di 4.949.490 euro. Nuovi ingressi al terzo posto dove si piazza 'Marty Supreme' di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, una cavalcata nel mutamento dell'America che in quattro giorni ottiene complessivamente 1.604.045 euro, e al quarto dove troviamo '2 Cuori e 2 Capanne' di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi che affronta la contraddizione tra l'amore coniugale e la voglia di libertà, con 923.378 euro di incasso. Debuttano in settima posizione il film danese trionfatore all'ultimo Oscar europeo 'Sentimental Value' di Joachim Trier che racconta il rapporto tra genitori e figli, la passione per l'arte e la forza dei sentimenti, con un incasso totale in quattro giorni di 378.592 euro, e in ottava 'Return to Silent Hill' di Christophe Gans con James che torna nella città in cui ha vissuto giorni felici con Mary ma nulla di ciò che trova assomiglia a quanto ricordava, che incassa 355.382 euro in quattro giorni. Scendono in quinta posizione la commedia italiana a episodi 'Prendiamoci una pausa' con 514.143 euro (totale in due settimane di 1.385.514 euro), al sesto Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, con 412.902 euro e un totale in sei settimane di 25.424.266 euro, e al nono il legal movie storico 'Norimberga' con Russell Crowe che incassa 324.124 euro portando il totale, in sei settimane, a 8.364.307 euro. New entry anche in chiusura della top ten con 'Mercy: Sotto Accusa' di Timur Bekmambetov in cui l'etica umana viene messa a confronto con la giustizia senz'anima dell'intelligenza artificiale, che ottiene 293.656 euro. Gli incassi totali del week end, pari a 10.346.294 euro, chiudono con il -9% rispetto alla scorsa settimana. (ANSA).