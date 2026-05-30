(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Penso che ce lo meritiamo. Forse oggi entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere, ma per come abbiamo giocato per tutta la stagione penso che meritiamo di vincere la Champions League". Il tecnico del Psg Luis Enrique rende onore agli avversari dell'Arsenal dopo la finale di Champions League vinta a Budapest solo dopo la lotteria dei calci di rigore: "siamo molto contenti e cercheremo di esserci anche l'anno prossimo perché no". Per Luis Enrique: "la partita è iniziata nel migliore dei modi per loro. Dopodiché, hanno saputo difendersi. È stata dura. Noi siamo abituati ad attaccare in questo modo, con molti giocatori dietro la palla, ma abbiamo avuto di fronte una squadra fisicamente molto forte e tenace". (ANSA).