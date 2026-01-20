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(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Occasione mancata da parte del Napoli di Conte che pareggia 1-1 con il Copenaghen: gli azzurri giocano un primo tempo di dominio anche se non creano tantissimo ma possono sfruttare la superiorità numerica dovuta all'espulsione di Dalaney per fallo su Lobotka. Prima del break McTominay trova il vantaggio di testa. Nella ripresa la squadra di Conte rallenta, il Copenaghen prende coraggio e pareggia su rigore, ribattuto in gol da Larsson. Decisivo l'ultimo match con il Chelsea per la qualificazione. (ANSA).