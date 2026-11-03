(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portato in campo. Siamo riusciti a mostrare la nostra migliore versione, partita importante in un campo non facile": lo dice a Sky Sport il tecnico dell'Inter Crisitan Chivu dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Feyenoord. "Abbiamo sempre confronti, cerchiamo di correggere gli errori, alle volte ci riesce meglio e alle volte no", ammette l'allenatore. "E' la continuità che porta ai risultati, che porta fiducia e autostima. E' una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza e percorso. Alle volte il calcio ti porta in vie strane, bisogna accettare e reagire". (ANSA).