(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Timothee Chalamet, che ha portato a casa la sua terza nomination agli Oscar per Marty Supreme, ha guadagnato un record come più giovane attore con altrettante candidature. Il protagonista del film di Josh Safdie ha da poco compiuto 30 anni ed è stato in corsa agli Oscar anche nel 2018 per Chiamami col Tuo Nome di Luca Guadagnino e nel 2025 con A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan. Stavolta Chalamet è candidato con Leonardo DiCaprio (Un Battaglia dopo l'Altra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) e Wagner Moura (L'Agente Segreto). Marty Supreme è in corsa, tra l'altro, anche tra i dieci migliori film dell'anno e per la migliore sceneggiatura originale. (ANSA).