(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Oggi i rider di Glovo e Deliveroo scendono in oltre 30 piazze con una mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil, da Roma a Napoli, Palermo, Bologna, Milano e Firenze, per chiedere salari dignitosi, stabilità e diritti concreti. A denunciare condizioni lavorative "estreme" è la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, che dal presidio di Roma, in piazza Re di Roma, evidenzia come "per la maggioranza dei ciclofattorini il food delivery rappresenta il lavoro principale, con turni molto intensi: 6-7 giorni a settimana, 7-10 ore al giorno e più di 8 consegne quotidiane nel 62% dei casi". E i salari, prosegue la segretaria confederale, "sono sotto la soglia di dignità. I compensi medi - sottolinea - restano molto bassi, tra 2 e 4 euro a consegna, senza riconoscimento delle attese o delle spese sostenute, tanto che oltre la metà dei rider rifiuta consegne a basso prezzo". Questi dati, aggiunge Re David, "confermano l'urgenza dell'applicazione del contratto nazionale Merci e Logistica e del riconoscimento di ferie, malattia, infortuni retribuiti, tredicesima, quattordicesima, Tfr, oltre a maggiori garanzie in materia di salute e sicurezza". "Ci aspettiamo - conclude la segretaria confederale - che l'intervento della Procura di Milano porti le aziende del food delivery a sedersi attorno ad un tavolo per riconoscere finalmente ai ciclofattorini il contratto nazionale e i loro diritti. Basta sfruttamento". (ANSA).