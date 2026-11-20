(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - "Al corteo di Bologna hanno partecipato oltre 50mila persone". Lo ha detto Deepika Salan, funzionaria Flc Cgil Bologna che ha moderato gli interventi dal palco della Cgil di piazza Maggiore, a conclusione del corteo indetto dal sindacato per lo sciopero generale. Per Michele Bulgarelli, segretario della Cgil Bologna, si tratta della "più grande manifestazione territoriale del mondo del lavoro a Bologna da molto tempo. Era oltre vent'anni che non si faceva uno sciopero con adesioni simili". Bulgarelli ha parlato di un'adesione media superiore al 70%: "Mi ha colpito il 90% dell'adesione di Tper, ma anche quella delle grandi fabbriche, del mondo della cultura, passando per i magazzini della logistica e l'Università picchettata dal mattino. In Amazon - ha aggiunto - tanti lavoratori hanno scioperato stanotte: è il loro primo sciopero generale". Al Modernissimo, prosegue, "c'è stato il 100% delle adesioni", come anche alla Bologna University press (Bup). Tra le altre, Menarini ha raccolto il 90% di adesione, Granarolo il 60% e Toyota l'85%. A conclusione del corteo, è intervenuta anche una dipendente di Kemet in crisi: "Nel 2008 eravamo più di 1.200 dipendenti, divisi in tre stabilimenti alcuni anche nella zona dell'Appennino. Oggi siamo 220". In piazza anche "La cura non è reato", campagna che difende i medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati sanitari che sarebbero stati utilizzati per impedire l'invio di cittadini stranieri nei Cpr. (ANSA).